تراند اليوم : إليسا تثير الغضب بعد إهانتها المغرب وترد

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد اتهامها بإهانته من خلال عمل لايك لبوست مهين.
وفي أول رد لها على ما أثير من موجة غضب، قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي:"مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا".
وأضافت :" ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب".
وتابعت إليسا:"هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا".
وقبل ذلك كانت ردّت إليسا أيضاً على إتهامها بإهانة المملكة العربية السعودية، إذ قالت:"أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية وقدي بتدعم لبنان عا كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلو فيها. هيدا موقفي وما حدا يفسرو متل ما بدو أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويرو".