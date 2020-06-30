شكرا لقرائتكم "ماما سناء" مجدداً.. محضر ضد الابن الأصغر! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مازالت تداعيات وفاة اليوتيوبر المصرية الشهيرة بـ"ماما سناء" مستمرة حتى اليوم، فقد حررت السلطات الصحية في مصر، الأربعاء، محضرا رسميا ضد الابن الأصغر للراحلة، اتهمته فيه بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالعزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحضر إلى أن الشاب شادي أحمد شاكر، كان صور فيديو بجوار شقيقه دون إجراء العزل المنزلي في غرفة منفصلة، بناء على التعليمات التي وقع عليها، وكذلك عدم استعماله وسائل الوقاية، ما يعرض الآخرين لخطر الإصابة بالوباء.

بدوره، أكد مدير الإدارة الصحية في كفر الدوار في محافظة البحيرة المصرية، الدكتور مصطفى حنيش، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لشروط العزل المنزلي، وذلك حماية للمجتمع من انتشار الجائحة، لافتاً إلى أن نجل اليوتيوبر الراحلة ادعى على غير الحقيقة عدم إصابته بكورونا، رغم أن كل الأدلة تثبت عكس ذلك، منها نتيجة فحصه الطبي التي أثبتت إيجابية حمله الفيروس، وكذلك توقيعه إقراراً داخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار يتعهد فيه بالالتزام بشروط العزل المنزلي.

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كما شدد على متابعة كافة المصابين بفيروس كورونا الذين خضعوا لبرنامج العزل المنزلي الذي أقرته وزارة الصحة، والذي يتضمن متابعة علاج المصابين بشكل يومي وتقديم المشورة الطبية اللازمة والتنسيق مع مستشفيات العزل الصحي لنقلهم إليها في حال تدهور صحتهم.

يشار إلى أن أسرة الراحلة كانت كانت قد اتهمت أطباء مستشفى مبرة كفر الدوار في البحيرة، بالإهمال والتقصير في رعايتها خلال وجودها في المستشفى ما أدى إلى وفاتها.