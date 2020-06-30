مسارح برودواي ستظل مغلقة حتى أوائل يناير 2021

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت رابطة تجارية، اليوم الاثنين، أن مسارح برودواي الشهيرة في مدينة نيويورك ستظل مغلقة لبقية العام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقالت «رابطة برودواي»، التي تمثل المنتجين وأصحاب المسارح، إنه من المتوقع أن تستأنف العروض خلال سلسلة تواريخ تدريجية في أوائل عام 2021.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرابطة توماس شوماخر في بيان صحفي «تجربة برودواي يمكن أن تكون شخصية بعمق، لكنها أيضا، جماعية بشكل خطير».

وأضاف «إن كيمياء ألف شخص غريب تترابط في جمهور واحد يغذي كل فنان على المسرح وخلف الكواليس، ستكون ممكنة مرة أخرى عندما تتمكن مسارح في برودواي من استضافة كل الجمهور بأمان".

وقالت الرابطة إنها تعمل مع المسؤولين على بروتوكول لإقامة العروض مجدداً، بما في ذلك، الفحص والاختبار والتنظيف.

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