مؤسسة مهرجان البحر الأحمر تطلق صندوق الدعم الاجتماعي لمساعدة صنّاع الأفلام في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي دعمها 37 من العاملين والعاملات في صناعة السينما المحلية، ليصل إجمالي الدعم الذي قدمته حتى الآن 93,100 ريالا، منذ إعلان مبادرة "صندوق الدعم الاجتماعي" التي أطلقتها في 17 مارس الماضي، لدعم صناع الأفلام المتضررين جراء انتشار وباء كورونا.

وينقسم الحائزين على الدعم الى 12 من العاملين في الفئات العليا من خطوط الإنتاج من منتجين ومخرجين، فيما يأتي 25 من العاملين في بقية خطوط الإنتاج، يشكل الذكور منهم 70%، مقابل 30% لإناث.

أطلقت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر صندوق الدعم الإجتماعي لمساعدة صنّاع الأفلام في السعودية ممن تأثر دخلهم بشكل مباشر وبالغ إثر الإجراءات الوقائية الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. يستهدف الصندوق تقديم معونة مالية مباشرة لأي من العاملين والعاملات في صناعة السينما المحلية، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ، وباتوا غير قادرين على استيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحيّة طارئة.

يتم التقديم على الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان، ويصل إلى خمسة آلاف ريال للشخص الواحد، من إجمالي المبلغ الكلي المخصص للصندوق الذي يصل الى 200,000 ريال سعودي.

