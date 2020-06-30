شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة فيلم "مش أنا" لـ تامر حسنى: يتبقى 10 أيام على الانتهاء من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سارة وفيق مخرجة فيلم "مش أنا" الذى يشارك في بطولته كل من النجم تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر أنه يتبقى على الانتهاء من تصويره بالكامل حوالى 10 أيام، ومن المقرر البدء في تصوير أولى مشاهده خلال أيام قليلة، وكان العمل كان توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا.

ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

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وكان آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.