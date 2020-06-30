كيت ونسليت.. عارضة أزياء تتحول لمراسلة حربية بفيلمها الجديد

كشفت المخرجة إيلين كوراس عن تعاون مرتقب لها مع النجمة الكبيرة كيت ونسليت، مستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كوراس، قالت في تصريحات أدلت بها لموقع "ديد لاين"، أن كيت ستجسد دور البطولة في فيلمها الجديد، الذي سيكون بعنوان LEE.

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وتجسد كيت شخصية "لي ميلر"، عارضة الأزياء البريطانية لمجلة الموضة Vogue التي حولت مسار حياته المهنية في فترة الحرب العالمية الثانية، وتحولت لمراسلة حربية في الخطوط الأمامية.

وأوضحت ديلي ميل، أن شخصية كيت في الفيلم، تسعى لكشف ما يتسبب به الجيش النازي من جرائم وأهوال في الحرب، عبر عملها كمراسلة ومصورة صحفية، ليتسبب ذلك في النهاية في اكتشافها لقيمة أسمى لحياتها.

يذكر أن المخرجة "إيلين كوراس"، سبق لها التعامل مع كيت وينسليت حين شاركت كمصورة سينمائية في صناعة فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind عام 2004 من بطولة جيم كاري.