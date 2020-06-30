قلت أخونه لـ محمد محيي يحقق 200 ألف مشاهدة

حقق تيزر اغنية قولت أخونه لـ الفنان محمد محيي، الذي أطلقه علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة وهي تعتبر ثالث أغنية يطلقها من ألبومه الجديد "بتاع زمان".

أغنية قولت أخونه لـ محمد محيي، من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد، ومن المتوقع صدور الأغنية خلال أيام.

ألبوم محمد محيي "بتاع زمان"، من إنتاج شركة "ميوزيك ريكورد" المملوكة لـ هيثم درديري، وتتولى توزيعه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية شركة "مزيكا"، ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية.

ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.

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ويضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، أما التوزيع الموسيقي فيتولى مهمته فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، عايزين مضيف حسام حسني ومحمد، رحيم والراحل عادل واصف، وطرح منه أغنيتين حتى الآن هما، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.

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