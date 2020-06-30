شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تكشف عن مكان العزل الصحي لها وعائلتها..تكلفته 14 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن صور جمعتها بكاني، في مزرعتهما بـ "وايومنج" التي تبلغ تكلفتها 14 مليون دولار وارتدت كيم بذلة جلدية مستوحاة من أجواء المزرعة، وظهرت مثيرة للغاية في احضان زوجها كاني ويست، في لقطة أخري ظهرت برفقة ابنائها الـ4 ، لتكشف أين تقضى كيم وقتها خلال الفترة الحالية، حيث نشرت عدد من التقارير من قبل أن كيم وعائلتها يقضون فترة العزل المنزلي في أجواء الريف بمزرعة وايومنج التي تبلغ تكلفتها.



كيم كاردشيان برفقة ابنائيها



كيم كاردشيان برفقة زوجها



كيم كاردشيان في ملابس مثيرة

Advertisements



كيم كاردشيان

وكانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، احتفلت خلال الشهر الماضى بعيد الميلاد الأول لنجلها "سالم"، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه: "طفلي سالم يبلغ من العمر سنة واحدة.. أنت تكمل عائلتنا.. أنت تجعل كل شيء مثاليا. أحبك جدا.. عيد ميلاد سعيد".

ولدى كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرين هم شيكاجو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام، ونورث وعمرها خمس سنوات.

وقالت كاردشيان إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت في 2015.