شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد ينتهى من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب السعودي راشد الماجد من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً لتسجيل باقى الأغانى، حيث يتواجد راشد فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.

ويتعاون راشد من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم الموزع رأفت، وسيروس، وجاسم محمد، والشعراء خالد العوض، ويحمل العديد من المفاجآت، وكانت آخر ألبوماته "مصيبة"، الذى طرحه فى 2013، إلا أن الماجد استطاع تعويض جمهوره من خلال الأغانى السينجل، إذ يطرح بشكل مستمر الأعمال الغنائية المنفردة.

من ناحية أخري طرح راشد الماجد أغنيه بعنوان "شيسوى"، من كلمات خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع سيروس، وأعاد راشد ، توزيع أغنيه تحمل اسم "كذاب" وهي من كلمات وألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت، ومكس وماستر جاسم محمد، وجيتار شريف فهمي.

يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي " وغيرهم .