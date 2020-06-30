سامح حسين لـ"هيدي كرم" : "عمرنا ما اتفقنا في البرنامج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

وجه الفنان سامح حسين، رسالة إلى صديقته الفنانة هيدي كرم.

ونشر حسين، صورة له مع هيدي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عمرنا ما إتفقنا في البرنامج، بس إتفقنا في اللبس.. برنامج راحل و٢ ستات".

وردت هيدي، قائلة :" بس إتفقنا على الصداقة والمحبة.. ده أكيد".

وكان الفنان سامح حسين، قد حل ضيفا على برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة One، وأكد خلال حديثه بالحلقة أنه عمل نقاش ونجار وكل الأعمال اليدوية من أجل أن يصرف على التمثيل في بدايته.