سوسن بدر تشارك جمهورها بصورة مع حفيدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصورة تجمعها بحفيدتها "ملك"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت "بدر" على الصورة :"أنا وملك حفيدتي عملنا شعرنا أخيرًا، وملك قررت تضرب اللون دا". وشاركت الفنانة سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، علا رشدي، شريف منير، تارا عماد، ليلى عز العرب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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