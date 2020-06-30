فريال يوسف ناعية المخرج صلاح الدين الصيد: "تركت قلوبا تحترق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة فريال يوسف، على نعي المخرج التونسي صلاح الدين الصيد، الذي وافته المنية اليوم الإثنين، بعد تعرّضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة.

ونشرت فريال، صورا له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "المخرج صلاح الدين الصيد في ذمة الله.. صراعك مع المرض في السنوات الأخيرة، كان بدوره صراعا نفسيا بالنسبة لنا أيضا.. لكل من عرفك عن قرب وأحبك.. واليوم فارقتنا لتترك وراءك قلوبا تحترق وعيونا تدمع".

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وتابعت: "صلاح الدين الصيد، أو كما تعودت أن أناديه" سي صلاح".. مخرج تونسي أعماله الناجحة والمتميزة رسمت الخريطة الدراما التونسية لسنوات طويلة، وأنا أدين له بالكثير في حياتي المهنية ".

وأضافت :" ها.. أنا اليوم انعيك والعبارات تخونني، لأنني لازلت تحت تأثير الخبر المؤلم لرحيلك.. رحم الله فقيد الدراما والساحة الثقافية التونسية، وتغمد زوجته وعائلته وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة إن شاء الله ".

يذكر أن، صلاح الدين الصيد، هو مخرج ومؤلف تونسي تلفزيوني، و يعتبر من أكثر المخرجين شعبية ونجاحا في هذا المجال. وقدم في مسيرته الفنّية العديد من الأعمال التلفزيونيّة، في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، كما تعامل مع أهم المؤلفين على غرار "علي اللواتي" و "حاتم بالحاج".