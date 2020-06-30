صلاح عبدالله يعيد نشر قصيدة بمناسبة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعاد الفنان صلاح عبدالله نشر قصيدة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كتبها عام 2013.

وجاءت القصيدة كالتالي :"كانت رسالة لحزب الكنبة في 29 يونيو 2013، مش هنقول على طول أمين، الدين لرب العالمين، والوطن وطن الجميع، مولودين مسلمين، بس مش إخوان بديع، صحصحوا يا مبلمين، إسألوا الطفل الرضيع حيقولوكوا المجرمين شوهوا كلمة ربيع".

الفنان صلاح عبدالله، شارك في السباق الرمضاني الماضي، كضيف شرف مسلسل "الاختيار" أمام الفنان أمير كرارة، كما شارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" مع الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد أسامة.