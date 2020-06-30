ابنة هيفاء وهبي تجذب الأنظار بفستان صيفي

نشرت زينب فياض - ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق الصور إنستجرام ، ظهرت فيها بفستان صيفي أبيض قصير، منقوش بالورود الحمراء.

وعلقت ابنة هيفاء وهبي، على أول صورة لها: «الحياة حلوة بس نفهمها .. خبروني شو اكتر شي بيفرحكن بالحياة، انا اشياء بسيطة بتفرحني متل الورد والطبيعة مع لمة العيلة هون اقصى سعادتي».

وكانت الفنانة هيفاء وهبى، نشرت رسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، موجهة الى مدير اعمالها، محمد الوزيرى، والذى اتهمته بالنصب عليها.

وقالت هيفاء وهبى: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض، تفكير وسهر، وتصوير ليل ونهار، وليالي بلا نوم، وعقلبي متل العسل، لان هيدا شغلي.

واضافت هيفاء وهبى قائلة : "تيجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟، خايف من حكي الناس والصحافة؟، ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!.

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هيفاء وهبى سبق أن اتهمت محمد الوزيرى، بسرقة بعض مجوهراتها وأموالها، وهو الامر الذى تسبب فى ازمة كبيرة بينهما.

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