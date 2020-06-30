هبة مجدي توضِّح أنّها لا تستطيع تقييم ياسمين صبري ومحمد دياب "ممثل هائل"

أكّدت الفنانة هبة مجدي أنها تعيش على واقع نجاح مسلسلها الرمضاني الماضي "فرصة تانية" إلى وقتنا الحالي، موضحة أن الصدى الذي أحدثه العمل لها كان كبيرًا وردود الفعل التي تأتيها بشكل دوري أسعدتها للغاية، خاصة من قبل جمهورها.

وتحدثت هبة مجدي عن رأيها في مشاركة الفنان دياب أحداث العمل، حيث قالت: "هو شخص مساعد جدًا وممثل هايل، فقد دخل المسلسل (مذاكر) لشخصية مدحت التي قدمها، وهذا ساعدني كثيرًا في دوري، لأن الحالة التي بيننا جعلتني أرى انطباعات الجمهور بشكل أسرع وأقرب".

وتابعت: "أكثر ما أسعدني بذلك هو أن الجمهور كان يقول لي دايمًا إنهم كانوا ينتظرون المسلسل لرؤيتنا، وماذا ستؤول إليه الأحداث في النهاية في علاقتنا".

وعن رأيها في بطلة العمل ياسمين صبري قالت: "لا أستطيع أن أقول رأيي فيها كممثلة، لأنها زميلتي وصديقتي فنحن في نفس العمر تقريبًا، فأنا لا أستطيع تقييمها، لكنني سعيدة بالتعاون معها، وهي لها شعبية وجمهور كبير، وهناك عدد كبير من الجمهور ينتظرها من العام للآخر".

المسلسل من بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وأحمد مجدي، ونهال عنبر، وهبة مجدي، ودياب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل

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