رزان مغربي تُعلن أنّها تملك قواسم مشتركة وكاريزما مميَّزة مع أحمد السقا

أكدت الفنانة اللبنانية رزان مغربي أن ردود فعل الجمهور على برنامجها "اغلب السقا" الذي قدمته بمشاركة النجم المصري أحمد السقا، في رمضان الماضي، فاقت التوقعات.

وأضافت رزان في تصريحات خاصة لها: "النجاح كان صراحة مفاجأة بالنسبة لي، كلنا توقعنا إن الفورمات العالمية لما تدخل على الوطن العربي عبر قنوات إم بي سي، هتعمل ضجة كبيرة"، وتابعت: "أهم تحية ببعتها للأطفال الصغيرين، اللي كلهم بعتولي فيديوهات وهما بيقولوا (أغلب السقا) بنفس طريقتي في البرنامج، وحبوا كتير البداية دي".

وواصلت حديثها قائلة: "أضيف المصريين اللي كانوا موجودين على اللائحة اشتقنالهم كتير ولازم نشوفهم في الموسم الجديد، وعن ستايل الملابس، لازم أقول شكرًا لمها الصغير زوجة السقا، ولأحمد عبد الله مصمم الأزياء المصري، لإننا اشتغلنا وفكرنا وخططنا كتير ولما روحنا إلى لبنان لما أغلقت المحال التجارية، بقينا نعمل أطقم من لا شيء وكل الفساتين والتصميمات والأحذية تم تفصيلها مخصوص للبرنامج".

وأردفت: "بيسعدني ويشرفني إننا نلتقي أنا وأحمد السقا في السينما مجددًا، عندنا كاريزما كتير حلوة وقواسم مشتركة، وشكلنا بيلبأ على بعضه، وأنا بعرف إنه دمه خفيف وده ممكن ينتج عنه عمل سينمائي كوميدي أكشن ورومانسي كتير حلو، هو صديق عزيز واشتغلت معاه في حرب أطاليا وكان هو وش السعد اللي جابني من لندن ودخلني على السينما من الباب العريض في فيلم رائع به توليفة من النجوم الرائعين اللي اشتغلت معاهم".

وأوضحت: "أحمد السقا شخصيته لذيذة بالاستوديو والكواليس، وحتى لما كنا محظورين في الفندق، هو وفريقه رائعين ومحترمين جدًا وماكنش فيه مشاكل نهائي في تصوير البرنامج، إحنا كنا بنلجأ لبعض وإحنا بعاد عن العائلة، والواحد لما بيسافر مع حد بيعرفه بيسهل عليه الأمور أكتر"، وعن أزمة فيروس كورونا ورأيها في إلغاء حظر التجول في مصر، قالت: "أحيي كل القائمين على بلدي الرائع مصر، ولكن أنا كتير متخوفة من قرار فك الحظر برغم ملل الأطفال والناس اللي لازم يشتغلوا علشان يلاقوا فلوس، وعموما سأحتفظ بالوقاية ولن أتردد على الأماكن العامة، ممكن أروح النادي لإنه في الهواء الطلق".

واختتمت: "الأطفال تعبوا كتير من الجلوس في البيت، وماسكين الهواتف والألعاب طوال اليوم وده غلط جدًا جدًا، فكتير مهم عودة الأنشطة من جديد

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