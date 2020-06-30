منّة عرفة تكشف كواليس البكاء والبعد عن اللعب مثل الأطفال الآخرين

قالت الفنانة منة عرفة إنها لم تعش جزءا كبيرا من طفولتها بسبب التمثيل، خاصة وأنها كانت تشارك في عدد أكبر من الأعمال، ومشغولة طوال الوقت.

وفي مقابلتها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وصفت منة عرفة كيف كانت بعيدة عن اللعب مثل الأطفال الآخرين، وفي الملاهي مثلا، لم يكن بإمكانها التصرف بتلقائية، لإن شهرتها كانت تجتذب الاهتمام، والبعض رغب في التقاط الصور معها، فكانت تبكي وتشتكي لأمها.

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