شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد ياسر سامى مخرج مسلسل النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي منذ قليل، محمد سامي والد المخرج ياسر سامي بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، حيث نشر المخرج محمد الطحاوي صديقه المقرب والذي تعاونا سويا في مسلسل النهاية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لا اله الا الله .. وفاة الأستاذ محمد سامي والد اخي و صديقي المخرج ياسر سامي.. ربنا يرحمه و يغفرله و يسكنه فسيح جناته و يلهم اهله و ذويه الصبر و السلوان.

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وكانت الإعلامية ماهي سامي شقيقة المخرج ياسر سامي، كشفت مؤخرا عن معاناة والدها مع المرض وطلبت من متابعيها الدعاء له، قائلة، "أبويا حبيبي محتاج دعواتكم والنبي والنبي تدعوله حالته خطرادعووووله كتير والنبي".

يذكر أن المخرج ياسر سامى نافس فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "النهاية"، من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ ومحمد لطفى وأحمد وفيق وآخرون، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة سينرجى.