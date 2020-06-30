شكرا لقرائتكم خبر عن حماده هلال يبحث عن فكرة لتصوير كليب "طحن في طحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم حماده هلال خلال الفترة الحالية البحث عن فكرة لتصوير أغنية "طحن في طحن" على طريقة الفيديو كليب، بحيث تتماشى مع الظروف التي نعيشها حاليا، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبدالحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت .

وتقول الأغنية :"عايشين ومش عايشن، بنكبر ومش حاسين ، حياة بين البنين وظروف متكركبة، في ساقية مربوطين، بتقرفنا السنين، ابيضوا الشعرتين واحنا في عز الصبا".

من ناحية أخرى طرح حمادة هلال مؤخراً أغنيته "جمالها" والتى ظهرت معه في الأغنية، الفنانة الشابة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، ونالت إعجاب الكثيرين، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

وتقول كلمات الاغنية " دى جمالها أووه لا لا ... و قوامها أووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي أكلم ماما ... طيب لا و لا أه، ضحكت لي هاهاها ... وأختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى.

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وكان حمادة هلال قد طرح منذ فترة كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.