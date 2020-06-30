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صور آنا دي أرماس في رحلة تسوق بصحبة بن أفليك وأولاده..هل وافقت طليقته؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين آنا دي أرماس وهي تتمتع بوقتها بصحبة صديقها بن أفليك و أطفاله من طليقته جنيفر جارنر في كاليفورنيا.

 

ويبدو أن بن افليك استطاع أن يقنع جارنر بأن يوطد علاقة ابناءها بصديقته الجديدة آنا دي أرماس حيث سبق وأكد موقع الديلي ميل رفض النجمة جنيفر جارنر محاولات زوجها السابق بن افليك من أجل اقناعها بالسماح لأبنائه رؤية صديقته الجديدة من أجل معرفة كل تطورات حياته ومشاركته إياها، حيث رفضت الفكرة كلياً، خاصة أن من حقها الموافقة أو الرفض، ورغم محاولاتها الدائمة في التشارك مع افليك تربية ابناءها واطلاعه كل الأمور الخاصة بالأبناء رغم الانفصال إلا أنها رفضت تلك النقطة بشكل نهائي لكن يبدو أن الوضع تغير الآن.

 

 

من جانب أخر كان آخر أعمال أفيلك فيلم  The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

 

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة ، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته.

 

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