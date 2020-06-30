شكرا لقرائتكم خبر عن راديو العرب بأمريكا يحتفى بمسلسل "بت القبايل"..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفى راديو العرب بأمريكا بمسلسل "بت القبايل" للمخرج حسنى صالح اليوم الثلاثاء الموافق 30 من يونيو، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل ، حيث ستكون حلقة خاصة عن العادات والتقاليد فى الدراما بين الماضى والحاضر ، وسيستضيف البرنامج الذى يقدمه الإعلامى سامح الهادى أبطال المسلسل النجمة حنان مطاوع والنجم محمد رياض، والمخرج حسنى صالح ، لمدة ساعة كاملة من الثامنة صباحا وحتى التاسعة بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة .

الجدير بالذكر أن مسلسل "بت القبايل" هو مسلسل جنوبى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حيث يمزج بين الخيال والواقع ، ويدور حول صراع بين الطبقات ويعرض بعض العادات والتقاليد فى الجنوب ، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة ، والمسلسل تأليف الكاتب شاذلى فرح ، وبطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع ، محمد رياض، محمود عبد الغنى ، منه الفضالى ، أشرف عبد الغفور ، بهاء ثروت ، ياسمين على ، إنعام الجريتلى ، مازن الغرباوى، محمد الدقاق.

Advertisements

يذكر ان المؤلف شاذلى فرح هو أحد المؤلفين المسرحيين الذين اشتهروا بالكتابة الجنوبية، وقد حصل على العديد من الجوائز فى التأليف المسرحى مثل جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة توفيق الحكيم، وجائزة التمصير ، ويعد مسلسل بنت القبايل هي التجربة الأولى له فى الدراما المصرية ، وقد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.