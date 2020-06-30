شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة والده.. حسن الرداد: الأب السند والضهر.. فى الجنة يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر
وتفاعل الآلاف مع صورة والد الفنان حسن الرداد، حيث قال أحد المتابعين: "ربنا يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة"، فيما قال آخر: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجمعنا معاه".
وفي وقت سابق، رد كلا من الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد على الشائعات المتداولة بانفصالهما فى الأيام الأخيرة، وذلك على طريقتهما الخاصة، فقامت إيمي بنشر فيديو يجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "عزمي وأشجان" الذى جمعهما منذ عدة سنوات، معلقة عليه: "هو ده اللى عندى.. مات الكلام.. سلاموا عليكوا".
ومن جانبه نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعهما عبر حسابه، مكتفيا بأيموجي "قلب"، وذلك بعد التعليقات على الصورة التي نشرها لجميع أفراد عائلته معلقا عليها: "عائلتي أهم شىء فى حياتي"، مما جعل بعض متابعيه يتساءلون عن عدم وجود زوجته فى الصورة.
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