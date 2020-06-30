شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة والده.. حسن الرداد: الأب السند والضهر.. فى الجنة يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى السنوية الـ 16 لوفاة والده، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لوالده معلقا عليها:"الذكرى السنوية الـ١٦ للأب.. الضهر.. السند، فى الجنة إن شاء الله يا حبيبى، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

وتفاعل الآلاف مع صورة والد الفنان حسن الرداد، حيث قال أحد المتابعين: "ربنا يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة"، فيما قال آخر: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجمعنا معاه".

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وفي وقت سابق، رد كلا من الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد على الشائعات المتداولة بانفصالهما فى الأيام الأخيرة، وذلك على طريقتهما الخاصة، فقامت إيمي بنشر فيديو يجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "عزمي وأشجان" الذى جمعهما منذ عدة سنوات، معلقة عليه: "هو ده اللى عندى.. مات الكلام.. سلاموا عليكوا".

ومن جانبه نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعهما عبر حسابه، مكتفيا بأيموجي "قلب"، وذلك بعد التعليقات على الصورة التي نشرها لجميع أفراد عائلته معلقا عليها: "عائلتي أهم شىء فى حياتي"، مما جعل بعض متابعيه يتساءلون عن عدم وجود زوجته فى الصورة.