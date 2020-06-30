شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحيى ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات.. ويعلق: تحيا مصر رغم أنف الحاقدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله على احياء ذكرى استشهاد النائب العام السابق هشام بركات، مطالبا بجمهوره الدعاء لكل الشهداء، والذى توفى أثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015.

وقال الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:" في ذكرى استشهاده نسألكم الفاتحة والدعاء لكل الشهداء، أما بقية الكلام كلمتين تحيا مصر رغم أنف الحاقدين".

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صلاح عبد الله

مع حلول الذكرى الخامسة لاستشهاد محامى الشعب المستشار هشام بركات، والذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015، صدر حكم نهائى من محكمة النقض بإقرار إعدام 9 متهمين وصدور أحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

وكان صدر حكم نهائى من محكمة النقض بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.