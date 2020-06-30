فريدة فهمي توضِّح أنّ شائعات نيّة أحمد زكي الزواج منها "كلام فارغ"

صرّح الماكيير الشهير والصديق المقرب للفنان أحمد زكي محمد عشوب مؤخرًا في أحد البرامج التلفزيونية، عن وجود نية لدى الفنان الراحل أحمد زكي في الزواج من الفنانة فريدة فهمي حيث كان يفاضل بينها وبين وردة وفي النهاية لم يتزوج من الثنائي لحبه الشديد لزوجته الراحلة هالة فؤاد.

وأكدت الفنانة فريدة فهمي أنها لا تعرف أي شيء عن هذا الموضوع إطلاقًا لا قديمًا ولا الوقت الحالي كما تساءلت من هو محمد عشوب، وقالت منفعلة: "لا لا لا حد يقوله عيب ده كلام فارغ وميصحش يتقال ومش أي حد يقول أي حاجة الناس تصدقها".

وفريدة فهمي فنانة وراقصة في فرقة رضا وأحد مؤسسيها مع الفنان محمود رضا وشقيقة علي رضا وتزوجت شقيقتها من محمود رضا كما تزوجت هي من شقيقه المخرج علي رضا وكانت تجمعهم قصة حب كبيرة حققوا خلالها نجاحات كبيرة معًا على المستوى الفني والأسري

قد يهمك أيضا:

عمرو سعد يرفض تقديم سيرة أحمد زكي ويختار هذه الشخصية

فيديو نادر للفنان أحمد زكي يكشف سبب انفصاله عن هالة فؤاد