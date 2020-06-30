عبير صبري تستأنف تصوير دورها في فيلم "زنزانة 7" داخل مدينة الإنتاج

استأنفت الفنانة عبير صبري تصوير دورها في فيلم "زنزانة 7" داخل بلاتوهات مدينة الانتاج الاعلامي، بعد أشهر من التوقف، حيث جمعتها المشاهد بالفنانين أحمد زاهرونضال الشافعى ومدحت تيخة وايمى اسلام، على أن يستمر التصوير فى هذا الديكور لمدة أسبوع وبعدها يتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل بالكامل.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

ى سياق آخر تنتظر عبير صبرى تصوير المشاهد الأخيرة لها فى فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على حيث يتبقى لها أيام معدودة وتودع العمل بالكامل، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد وفيق وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، محمود قابيل ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

وكان آخر أعمال عبير صبرى فى السينما فيلم "اللى اختشوا ماتو" قبل 4 سنوات وشاركت فى بطولته الى جانب غادة عبد الرازق وسلوى خطاب وهيدى كرم ومروى اللبنانية ومروى عبد المنعم وأميرة الشريف وأحمد صفوت ومحمد محمود عبد العزيز وايهاب فهمى وأحمد الشامى وتأليف محمد عبد الخالق وإخراج اسماعيل فاروق

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