بوسي شلبي تهنئ نضال الشافعي على الفيلم الجديد "زنزانة 7"

القاهرة - لايف ستايل نشرت الإعلامية بوسي شلبي بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وظهرت بوسي من خلالهم برفقة نضال الشافعي، وعلقت مهنأة: مبروووك نضال الشافعي فيلم جديد زنزانه ٧. يذكر أن فيلم زنزانة 7 من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، تامر أمين، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك Advertisements قد يهمك أيضا: منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة بوسي شلبي تحيي ذكرى رحيل شقيقتها

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