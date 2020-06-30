صور| روجينا بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة روجينا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت روجينا في الصور بإطلالة شبابية، وسط الطبيعة، وعلقت :" حارب لأجل أحلامك فإن الحلم غذاء الروح ويجب الاستمرار فى الاحلام والا ماتت الروح فينا". وحققت روجينا نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية "فدى" في مسلسل "البرنس"، رمضان الماضي، بطولة محمد رمضان، ريم سامي، دنيا عبدالعزيز، أحمد زاهر، محمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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