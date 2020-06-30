أفلام ومسلسلات عرض أول.. تعرف على خريطة "NETFLIX" في يوليو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



كشفت شبكة Netflix عن الأعمال المقرر عرضها خلال شهر يوليو 2020، عن خريطتها البرامجية لشهر يوليو، والتي تضم عدد من الأفلام والمسلسلات المميزة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما يعرض على نتفليكس في السطور التالية:



THE PRESTIGE

في 1 يوليو يصبح مشاهدو نتفليكس على موعد مع فيلم الغموض والتشويق THE PRESTIGE، بطولة كريستيان بيل، هيو جاكمان، ديفيد بوي، سكارليت جوهانسون، ومن إخراح كريستوفر نولان، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب كريستوفر بريست.



SCENT OF A WOMAN

وفي نفس اليوم، تعرض القناة الفيلم التراجيدي SCENT OF A WOMAN، بطولة آل باتشينو الذي يقوم بدور عميد متقاعد أعمى يرافقه شاب أثناء قضاء الأخير للإجازة الصيفية من الجامعة، وهو الفيلم الوحيد الذي نالَ فيه آل باتشينو جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، والفيلم من إخراج مارتن برست وصدر عام 1992.



من أجل سما

وفي التاريخ ذاته، تعرض المنصة الفيلم السوري الوثائقي "من أجل سما"، الفيلم يروي قصة حياة وعد الخطيب خلال خمسة أعوام من اندلاع الأحداث في حلب وتتناول الاحداث رحلة الزوجين منذ وقوعها في الحب ثم الزواج وإنجاب الطفلة سما، وهو من إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس، وعرض في أكثر من 35 مهرجان سينمائي أبرزهم مهرجان كان

CABLE GIRLS

وفي 3 يوليو، تعرض المنصة الموسم الأخير من الجزء الثاني للمسلسل الإسباني CABLE GIRLS، تدور أحداثه في مدريد في العشرينات، حيث تشعل أربع نساء يعملن في "شركة الاتصالات الوطنية" ثورة فكرية وهن يواجهن الرومانسية والصداقة ومقار العمل المعاصرة.



THE PROTECTOR

وفي 9 يوليو، تعرض نتفليكس الموسم الرابع من المسلسل التركي THE PROTECTOR، بطولة شاتاي أولسوي، آيتشا آيشين، هازار إيرجوتشل.

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THE OLD GUARD

وفي 10 يوليو، تعرض المنصة فيلم THE OLD GUARD، بطولة تشارليز ثيرون، كيكي لاين، ماتياس شوينارتس، إخراج جينا برنس-بيثوود، والقصة مأخوذة من الكتاب الهزلي الذي يحمل نفس الاسم.



CURSED

وفي 17 يوليو، الجمهور على موعد مع الموسم الأول من مسلسل CURSED، هو مسلسل درامي أمريكي، مأخوذ عن الرواية المصورة التي تحمل الاسم نفسه لفرانك ميلر وتوم ويلر.



(HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST

أما في 21 يوليو، فتعرض المنصة الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي (HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST، وتم عرض الموسم الأول من المسلسل في مايو 2019.



THE KISSING BOOTH 2

وفي 24 يوليو، تعرض المنصة الفيلم الكوميدي الأمريكي THE KISSING BOOTH 2، من إخراج فينس مارسيلو، والفيلم هو تكملة مباشرة لفيلم 2018 The Kissing Booth.

NEW GIRLS

في 25 يوليو، تعرض المنصة الشهيرة، المواسم السبع للمسلسل الكوميدي الأمريكي NEW GIRLS، وتدور قصتهُ حول المدرسة غريبة الأطوار جيس، بعد انتقالها إلى لوس انجلوس، تعيش في شقة مع ثلاثة رجال.

Vis a vis: El oasis

أما في 31 يوليو، الجمهور على موعد مع الموسم الخامس من المسلسل الإسباني الشهير Vis a vis: El oasis، الذي عُرض لأول مرة في 20 أبريل 2015.