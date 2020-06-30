نرمين الفقي تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا جديدة لها خلال استمتاعها بالمياه في حمام السباحة. وانهالت التعليقات على نرمين تمتدح جمالها. آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، والذي يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وهنا شيحة وفراس سعيد وغيرهم.

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