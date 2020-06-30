صور| هنادي مهنا بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة هنادي مهنا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت هنادي في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس من اللون الأسود، كما ظهرت بشعر أصفر.
وشاركت هنادي في مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أنعام سالسوسة، نجلاء بدر، رياض الخولي، ومن إخراج حسين المنباوي.
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