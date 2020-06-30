بعد حالة الجدل.. محمد صلاح يدعم يوسف الشريف بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، على دعم الفنان يوسف الشريف، بعد الهجوم الذي تعرض له عقب تصريحاته الأخيرة بشأن حقيقة وضعه بند في عقود أعماله الفنية، يرفض فيها تقديم مشاهد وصفها بالساخنة.

ونشر صلاح، مشهدين ليوسف الشريف من فيلمه "العالمي"، عبر ستوري حسابه على إنستجرام.

وكان الفنان يوسف الشريف، قد أثار حالة من الجدل الواسع بسبب بعض تصريحاته عن القيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها، رفض المشاهد الساخنة.

