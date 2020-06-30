كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق قوي للمخرج عمرو سلامة على الانتقادات التي يتعرض لها يوسف الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المخرج عمرو سلامة، على الانتقادات التي يتعرض لها النجم يوسف الشريف بعد تأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "ليه الكثير من المصريين محترمين يوسف الشريف على قراراته والفنانين بيهاجموه؟ .. ليه الممثلات مش بيوافقوا يبوسوا والفنان يوسف الشريف مش بيلمس أي ممثلة؟ . أولا وقبل ما أشرح وجهة نظري المختلفة مع يوسف الشريف، يوسف الشريف أو أي ممثل".

وأضاف: "هو حر حرية كاملة يعمل أو مايعملش اللي هو عايزه، في نجوم ونجمات كثير في أمريكا وأي حتة في العالم بيرفضوا أدوار بتتطلب منهم يطلعوا عرايا أو يعملوا مشاهد جنسية، من حقهم، وعمر ما هوليوود أو غيرها عاقبتهم أو هاجمتهم".