كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "معتكفة حاليا".. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول شائعة اعتزالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم القنان أحمد كمال، الزوج السابق للفنانة عبلة كامل الجدل الدائر بشأن اعتزال زوجته السابقة التمثيل.

وأكد في تصريحات صحفية، أن الخبر لا يعدو كونه كذبة، أو شائعة تم اختلاقها لسبب ما".

وأضاف: "يمكنني القول على لسان عبلة إنها معتكفة حاليا"، لكنها لن تمانع العودة إلى العمل.

كما نفى كمال، عدم وجود رابط بين التزام زوجته السابقة وأم بناته، عبلة كامل، الديني والابتعاد عن المشاريع الفنية مؤخرا.