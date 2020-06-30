كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "في الجنة يا حبيبي".. حسن الرداد يحيي الذكرى السادسة عشر لرحيل والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد النجم حسن الرداد، الذكري السادسة عشر لوفاة والده وعبر عن حزنه الشديد لرحيله، حيث نشر صورة له عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق علي الصورة قائلًا: "الذكري السنوية السادسة عشر للأب والسند والضهر، في الجنة إن شاء في الجنة يا حبيبي.. أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.