بعد انتهاء مسلسل "دارك".. 5 مسلسلات تعوض غيابه

تعرض شبكة نتفليكس حاليًا الجزء الثالث والأخير من مسلسل الخيال العلمي الألماني Dark "دارك"، وسط حالة من التشويق بين المشاهدين لمعرفة كيف تنتهي السلسلة الجماهيرية.

ويمتد الموسم الثالث لـ8 حلقات، ويدور حول 4 أسر تعيش في بلدة ألمانية صغيرة متورطين في لغز السفر عبر الزمن.

ومع انتهاء "دارك"، رصد موقع "تي في جايد" الأمريكي أبرز المسلسلات الأجنبية التي يمكنها تعويض الجمهور عن غيابه.



1- Counterpart (كاونتربارت)





إذا كنت من عشاق تيمة العوالم الموازية التي اعتمد عليها مسلسل "دارك"، عليك بمشاهدة مسلسل "كاونتربارت".

يدور مسلسل الخيال العلمي حول قصة عالمين متوازيين يتصل أحدهما بمعبر سري في برلين، ويركز المسلسل على النسخ المختلفة لشخصياته ومدى تعقيد النفس البشرية.



2- Fringe (فرينج)





يعتمد مسلسل "فرينج" على العوالم الموازية أيضًا، ويتطرق لآلية السفر عبر الزمن المعقدة.

المسلسل من إنتاج شركة فوكس، ويمتد لـ 5 مواسم، ويدور حول عملية الاستخبارات الأمريكية أوليفيا دنهام والعالم والتر بيشوب وابنه بيتر بيشوب، الذين يجتمعون سويًا للتحقيق في ظاهرة غامضة تجتاح البلاد.



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3- Stranger Things (أشياء غريبة)





عندما صدر "دارك" عام 2017، ظهرت مقارنات كثيرة بينه وبين مسلسل الخيال العلمي الأمريكي "أشياء غريبة"، بسبب تركيز كلاهما في البداية على اختفاء طفل من البلدة، إلا أن أحداث "دارك" تطورت بشكل أكثر عمقاً وتعقيداً من "سترانجر ثينجز".

يعرض المسلسل على شبكة نتفليكس، ويدور حول مجموعة أطفال ومراهقين يصارعون وحوش غريبة قادمة من عالم موازي يطلق عليه "أبسايد داون".



4- 12 Monkeys (اثنا عشر قردًا)





يعرض مسلسل الخيال العلمي "اثنا عشر قردًا" على شبكة هولو، وهو مقتبس من فيلم أمريكي يحمل الاسم نفسه.

يتتبع المسلسل أرون ستانفورد الذي يسافر بالزمن للماضي من عام 2043 إلى 2015، ويتحد مع عالمة الفيروسات دكتور أماندا سكال، لمنع ظهور فيروس يشبه الطاعون من شأنه تدمير البشرية.



5- Doctor Who (دكتور هو)

عندما يتعلق الأمر بالسفر عبر الزمن، لا يوجد أفضل من مسلسل "دكتور هو"، الذي يعرض حاليًا على شبكة اتش بي هو.

يتناول المسلسل كائن فضائي يدعى "الدكتور" بإمكانه التحكم فيمن يستطيع السفر عبر الزمن، ويرافقه إنسان بشري يساعده لإنقاذ البشرية من مختلف أنواع الصعاب.



