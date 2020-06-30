شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لـ ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى الملحن ياسر بو على، الإشراف على كل أغانى وألحان الألبوم الجديد للمطرب عبد المجيد عبد الله، والذى يضم 10 أغنيات، ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها ياسر مع عبد المجيد، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى، منها: "من يقول"، "ما ظنتى"، "وداعك مر"، "تستاهلين الحب"، "ضحكاتك".

من ناحية أخرى طرح عبد المجيد مؤخرا أغنية بعنوان "عادت عليكم"، على قناته على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، وإيقاعات إبراهيم حسن.

كما طرح أيضا عبد المجيد أغنية "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

يذكر أن آخر ألبومات عبد المجيد عبد الله فى عام 2015، كان يحمل اسم "اسمعنى"، أما ياسر بو على فقد أشرف فى الفترة الماضية على العديد من الألبومات الغنائية، من بينها ألبومات للمطربين: داليا مبارك وإبراهيم الحكمى وراشد الفارس ورابح صقر.