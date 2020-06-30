شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف ومحمود عبد العزيز يرافقان أحمد زاهر فى كواليس زنزانة 7‏‏.. اعرف الحكاية ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كواليس فيلم زنزانة 7 وتحديدا فى "كرافان" الفنان أحمد زاهر، وضعت ‏حائط الغرفة صور لأهم النجوم، أبرزهم عادل إمام، ونور الشريف، ‏ومحمود عبد العزيز وصلاح عبد الله .‏

الإعلامية بوسى شلبى سألت زاهر عن علاقته بهؤلاء النجوم فقال: "أحنا ‏اتربينا على أعمالهم وفنهم، قلت لهم عايز الكرفان ده يفضل معايا لحد ‏آخر الفيلم، عشان كل يوم أبص على صورة الأساتذة محمود عبد العزيز ‏، وعادل إمام ونور الشريف وعم صلاح عبد الله ".‏

وأضاف زاهر: "أتمنى أن أكون "ظفر" واحد فيهم"، وقص عن ذكرياته مه ‏هؤلاء النجوم وفضلهم عليه، فنور الشريف صنع منى نجما، أما محمود ‏عبد العزيز بالنسبة لى الأب الروحى ودايما بيفرح بنجاحى، أما عادل إمام ‏عملت معه مشهدا واحدا فى فيلم عريس من جهة أمنية وكنت فخور جدا ‏إنى سأقف أمامه، وصلاح عبد الله ده أبونا كلنا".‏

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يشار إلى أن النجم أحمد زاهر يستعد للبطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة ‏بعد نجاح شخصية "فتحى" فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذى ‏عرض فى موسم شهر رمضان الماضى، وحقق زاهر نجاحاً جماهيرياً ‏وكان تريند على مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا، حيث يستعد ‏لخوض البطولة المطلقة لأول مرة فى مشواره الفنى، وجار التعاقد معه ‏لبطولة عمل درامى يقدمه خارج موسم رمضان ويشارك فيه مجموعة كبيرة ‏من النجوم‎.‎

ومازال العمل فى تحضيراته الأولى، ويتكتم زاهر على تفاصيل العمل ‏الذى مازال فى مراحل الكتابة الأول، ومن المقرر إبرام التعاقد مع النجوم ‏المشاركين فى المسلسل الفترة المقبل استعداداً لانطلاق التصوير، وعرضه ‏خارج رمضان‎.‎

يذكر أن أحمد زاهر انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر ‏فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة ‏بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى ‏سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومن تأليف ‏زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.‏