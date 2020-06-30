شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف ومحمود عبد العزيز يرافقان أحمد زاهر فى كواليس زنزانة 7.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
الإعلامية بوسى شلبى سألت زاهر عن علاقته بهؤلاء النجوم فقال: "أحنا اتربينا على أعمالهم وفنهم، قلت لهم عايز الكرفان ده يفضل معايا لحد آخر الفيلم، عشان كل يوم أبص على صورة الأساتذة محمود عبد العزيز ، وعادل إمام ونور الشريف وعم صلاح عبد الله ".
وأضاف زاهر: "أتمنى أن أكون "ظفر" واحد فيهم"، وقص عن ذكرياته مه هؤلاء النجوم وفضلهم عليه، فنور الشريف صنع منى نجما، أما محمود عبد العزيز بالنسبة لى الأب الروحى ودايما بيفرح بنجاحى، أما عادل إمام عملت معه مشهدا واحدا فى فيلم عريس من جهة أمنية وكنت فخور جدا إنى سأقف أمامه، وصلاح عبد الله ده أبونا كلنا".
يشار إلى أن النجم أحمد زاهر يستعد للبطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح شخصية "فتحى" فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذى عرض فى موسم شهر رمضان الماضى، وحقق زاهر نجاحاً جماهيرياً وكان تريند على مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا، حيث يستعد لخوض البطولة المطلقة لأول مرة فى مشواره الفنى، وجار التعاقد معه لبطولة عمل درامى يقدمه خارج موسم رمضان ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم.
ومازال العمل فى تحضيراته الأولى، ويتكتم زاهر على تفاصيل العمل الذى مازال فى مراحل الكتابة الأول، ومن المقرر إبرام التعاقد مع النجوم المشاركين فى المسلسل الفترة المقبل استعداداً لانطلاق التصوير، وعرضه خارج رمضان.
يذكر أن أحمد زاهر انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومن تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الشريف ومحمود عبد العزيز يرافقان أحمد زاهر فى كواليس زنزانة 7.. اعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.