شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحلام تكشف استخدامها آيباد خوفا من النسيان أمام الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة الإماراتية أحلام، استخدامها الحاسب اللوحى في حفلتها الفنية عند الصعود على خشبة المسرح، موضحة أنها تنسى الكلمات، قائلة:" لو نسيت الاي باد كارثه أنا حافظه بس اشوف الجمهور ادوخ واضيع".

ونشرت الفنانة أحلام مقطع "فيديو" من لكوكب الشرق أم كلثوم لأغنيتها الشهيرة "إنت عمري" بينما نسيت الكلمات خلال غنائها على خشبة المسرح ويقوم أحد أعضاء الفرقة من خلفها بتلقينها، وعلقت قائلة:" ذكرتني بوحده الله يصبحها بالخير" وردت أحلام على تغريدة أحد متابعيها :" مش أنا اكيد والمشكلة أني حافظه واطلع على المسرح انسى".

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وكانت شاركت الفنانة أحلام متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها خلال إجازتها الصيفية، معلقة عليها قائلة: "تشرق الشمس وتغيب.. وحشتوني".

ونفت الفنانة أحلام عن بوادر تصالح مع الفنانة أصالة واتهمت جمهور الأخيرة بفبركة "لايك" على أغنية أصالة الأخيرة باللهجة الخليجية، لإظهارها وكأنها معجبة بصوتها وبالأغنية.

وغردت أحلام على بوست تم تداوله على تويتر، قائلة: "هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكراً"، وجاء فى البوست: "بادرت أحلام بعمل "لايك" على أحد مقاطع الفيديو التى نشرتها عبر إنستجرام على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما وتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة "جيتنى مكسور".