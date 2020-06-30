شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال عن ابن غادة عادل: لما ده الصغير أمال الكبير عامل إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان رامز جلال متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة له برفقة النجمة غادة عادل ونجلها، لاقت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

ونشر الفنان رامز جلال الصورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، معلقًا: "تخيلوا لما ده يبقى ابن غاده عادل الصغير أمال الكبير عامل إزاى.. بحبك يا بودي".

على صعيد آخر، قررت الفنانة غادة عادل الهروب من حر الصيف وقبل انشغالها بتصوير أعمالها الجديدة بقضاء ويك اند مع أسرتها فى إحدى قرى العين السخنة، وخصت ”الخليج 365”، ببعض الصور من هذا اليوم، ودائماً غادة تفضل الأماكن البعيدة عن التكدس الجماهيرى حتى تستطيع الاستمتاع مع أولادها بمثل هذه الأجازات.

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يذكر أن النجمة عادل بدأت في تحضيرات فيلم "قمر 14"، والذى تشارك في بطولته مع النجم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وينتمى العمل للبطولة الجماعية، ويشارك في الفيلم عدد من النجوم على رأسهم الفنانة أمينة خليل وشيرين رضا وأحمد مالك ومحمد جمعة وبيومى فؤاد وخالد أنور ومحمد علاء وأسماء أبو اليزيد إخراج هادى الباجورى ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسابيع القليلة المقبلة.

وينطلق التصوير منتصف الشهر المقبل مع إجراءات الوقاية والاحتياطات اللازمة بتعقيم لوكيشن التصوير خارجى أو داخلى، لعدم انتشار فيروس كورونا ولم يتم تحديد موعد لعرض الفيلم في السينمات.