فريق BLACKPINK يبهر العالم بأغنيته السينجل الجديدة How You Like That

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفريق الكوري BLACKPINK لإبهار محبيه وعشاقه جول العالم، قدم أمس الأحد فتيات الفريق أغنيتهن السينجل الجديدة " How You Like That " من خلال البرنامج الموسيقي الكوري " Inkigayo " بكوريا الجنوبية، وهو ما جعل عضوات الفريق يحصدن سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل عشاقهم . و بهدف مشاركة محبي و عشاقي الفريق بهذا النجاح ، نشرت عضوات الفريق الاستعراض كامل عبر صفحتهم الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " . و كان فريق " How You Like That " قد خطف الأنظار مؤخرا في برنامج " Tonight Show " مع المذيع الشهير جيمي فالون و ذلك بعد تقديم أغنية " How You Like That " و هي واحدة من أغنيات الألبوم الجديد الذي يستعد الفريق لإطلاقه خلال هذا العام ، لكن حتي الآن لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لإطلاقه . يذكر أن الفريق الكوري BLACKPINK بدأ مسيرته الفنية في أغسطس عام 2016 ، و الفرقة تتكون من 4 عضوات و هن جيسو و جيني و روزي و ليسا ، و لم يعرف البعض أن الفريق تعاون مؤخرا مع ليدي جاجا في اغنية " Sour Candy " و هي واحدة من أغنيات البوم جاجا الجديد " Chromatica " .







Advertisements

