شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا للمغاربة عن لايك على خريطة بدون الصحراء: ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المطربة اللبنانية إليسا أنها لم تقصد التقليل أو الإساءة لدولة المغرب، وذلك عبر قيامها بعمل "لايك" على إحدى المنشورات التي احتوت على خريطة للمغرب دون صحرائه، مما أثار نشطاء مغاربة على السوشيال ميديا.

وكتبت الفنانة إليسا عبر حسابها بموقع تويتر: "مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشروا كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبروا بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا".



إليسا

وكانت أعلنت النجمة إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد بعد تأجيله عدة مرات بسبب فيروس كورونا، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، عن الموعد النهائي لطرح الألبوم وهو في عيد الأضحى المبارك.

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كما تستعد إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.

وقالت إليسا، فى وقت سابق إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى البومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.