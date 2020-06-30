شكرا لقرائتكم خبر عن العمر مجرد رقم.. نرمين الفقي في أحدث صورها داخل حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها، شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا جديدة لها خلال استمتاعها بالمياه في حمام السباحة.

وظهرت الفنانة نرمين الفقي في الصور التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" داخل حمام السباحة، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة.





واحتفلت الفنانة نرمين الفقى بعيد ميلادها، الأحد الموافق 21 يونيو، والتي استطاعت ان تتواجد بقوة منذ ظهورها سواء كان من بوابة الإعلانات التليفزونية أو من خلال ظهورها في العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال الدراما أو السينما، وتتميز نرمين الفقى بجمالها ورقتها ورشاقتها التي دائما تظهر بها حتى انها تشارك جمهورها بالعديد من الصور التي تنال اعجابهم، كل هذه الأمور جعلتها أن تكون فتاة أحلام الكثير من الشباب.

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نرمين الفقى لم تتزوج حتى الان، مما جعلها في إحدى اللقاءات أن ترد على سؤالها عن عدم زواجها رغم جمالها وأناقتها، حيث قالت، السبب في عدم الزواج لأن العروض التي عرضت عليها لم تكن مناسبة لها سواء كان من خلال أن يكون العريس غير مناسب لها ولا يصلح زوجا مستقبليا أو أنها تحب شخص ولم تسنح لهم الظروف حتى تكلل العلاقة بالزواج، أو إنها تحب شخص لا يبادلها نفس شعور الحب ذاتها.





كما إنها كشفت أن لديها مواصفات في الرجل التي تريد الزواج منه "فتى احلامها، وتلخصت هذه المواصفات بأنها تريده رجلا بمعنى الكلمة، وأن يكون انسان محترم ولديه وظيفة محترمة، وأن يتمتع بالثقة في نفسه وأيضا الثقة في المرأة التي يحبها ويرتبط بها، وليس ارتباط عن طمع فيها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.