شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: أغنية "إحنا مش بتوع حداد" رسالة لكل الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان الشاب أحمد جمال الليلة ضيفًا على برنامج الحياة اليوم عبر برنامج "سكاى بى" على شبكة تليفزيون الحياة وفي بداية لقائه هنأ الشعب المصرى بذكرى ثورة يونيو.

وعبر جمال عن سعادته بالأغاني الوطنية التى قدمها في الفترة الأخيرة، وقال إنها نابعة من حبه للوطن وأنه يفتخر برصيده من الأغانى الوطنية تلك خاصة أنه ابن من أبناء القوات المسلحة حيث أدى الخدمة العسكرية أثناء ثورة يناير.

وعن أغنية "احنا مش بتوع حداد" قال جمال إن هذه الأغنية جاءت بعد المشاعر والأحاسيس الفياضة التى تولدت بداخله أثناء مشاهدته لمسلسل "الاختيار" إذ قرر بعد الحلقة العاشرة أن يبحث عن أغنية وطنية يقدمها مثله مثل أى مواطن مصري يعشق تراب بلده إلى أن جاءت فرصة عمل أغنية للشهيد المنسي بعد أن كتبها أحد أصدقائه من الضباط المتقاعدين، ونظرًا للحب الذى صنعت به الأغنية خرجت بحب ووصلت إلى قلوب الناس .

وأكد جمال فى لقائه أن أغنية "إحنا مش بتوع حداد" هي رسالة للشهيد أحمد المنسي ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة

وعن اغنية 'جيل بطل" قال إن الأغنية لدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا. مشيرًا إلى أنه سعيد بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضًا الجيل الحالي بشكل عام.

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وأضاف: أنه يتمنى أن تكون الأغنية فى صورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى

يذكرأن المطرب أحمد جمال طرح أغنيته الجديدة "جيل بطل" من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.

يقول كلمات أغنية، "جيل بطل" :يا صاحبي طمني عليك.. وعلي الحبايب والجيران، مشتاق لصوتك ولعينك.. وللشوارع والمكان، و ياجيل بطل..شوف إيه حصل، ما احنا قابلنا حاجات كتير، فيه خير وشر.. وأهوي كله مر، وبقي الصغير فيك كبير.

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد جمال بفيديو من كواليس تسجيل الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، عن شهدائنا وأبطالنا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" إحنا مش بتوع حداد شوفوا إزاي الأغنية بتتنفذ من جوه الاستديو لحد مابتوصلكم".

وفى سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى .