بعد وصولها لـ ٢٠ مليون مشاهدة.. آسر ياسين يحتفل بأغنية "مليونير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان آسر ياسين، على الاحتفال بوصول عدد مشاهدات أغنية مليونير للمدفعجية تتر مسلسل "ب ١٠٠ وش" لأكثر من 20 مليون مشاهدة.

ونشر ياسين،صورة للعدد الذي وصلت إليه الأغنية على يوتيوب، عبر حسابه على تويتر.

وكانت أحداث الجزء الأول من المسلسل، قد انتهت بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤي عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، بطولة : نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد علي ولؤي عمران وسارة التونسي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.