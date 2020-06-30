محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365": " تجربة جمجوم وبم بم أول مرة تحصل في الدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ينتظر الفنان محمد عبد الرحمن، عرض مسلسله الدرامي الجديد "جمجوم وبم بم" يوم ٩ يوليو المقبل، على" شاهد vip".

وقال عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بالعمل شخصية جمجوم أبو النجوم وهو عالم فلك، ويتم سرد تفاصيل سريعة عنه في أولى حلقات العمل وعلاقته بالشركة الألمانية لمكافحة الخوارق وكيف تأسست، بعيدا عن أي مط في الأحداث الدرامية للعمل".

وتابع: "جمجوم وبم بم، تجربة جميلة جداً بالنسبة له، وأول مرة تحصل في الدراما تقريباً، ولكن هو عمل كوميدي رعب".

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وأوضح: "نادرا ما يتم تقديم هذه النوعية من الدراما عندنا في مصر، وربنا يكرم والناس تتقبلها وتحقق النجاح المنتظر".

وعن توقعاته بإمكانية تركيز المنتجين على تقديم هذه النوعية بعد نجاحها، قال: "ليه لأ.. فالأهم من إنهم ينتجوا هذه النوعية من الدراما، يبقى فيه مواضيع تتعمل مظبوط للنوعية دي والفكرة دي، لأن المواضيع في هذه النوعية مفتوح شوية، وممكن يتعمل حاجة تانية رعب سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، ولكن وقتها هيكون لينا الأفضلية والأسبقية".

مسلسل "جمجوم وبم بم" بطولة: محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.