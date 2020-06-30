فيديو.. رانيا يوسف تفاجئ الجمهور بـ"اللوك الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة جمهورها لحظة تنفيذها "اللوك الجديد" لشعرها. وطرحت رانيا، فيديو لها عبر حسابها على يوتيوب، أثناء عمل لوك شعرها الجديد. Advertisements وسألت الجمهور "إيه رأيكم في اللوك الجديد؟". يذكر أن، رانيا يوسف، تواصل تصوير مسلسل "الحرامي" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد و كارولين عزمي ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.

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