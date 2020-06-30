تعليق كوميدي من محمد ثروت على المقاهي بعد الساعة العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
علق الفنان محمد ثروت، بشكل كوميدي، على المقاهي التي لا تلتزم بقرار الغلق الساعة العاشرة مساء.
ونشر ثروت، مشهد له من أحد أفلامه عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "القهاوي اللي بتفضل فاتحة بعد الساعة ١٠".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد حددت عدد من الإجراءات لمواجهة وباء كورونا، ومنها إغلاق المقاهي في الساعة الـ 10 مساء.
يذكر أن، محمد ثروت، انضم مؤخرا لفريق عمل فيلم" النمس والإنس"بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، صابرين، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف كريم سيد بشير، وإخراج شريف عرفة.
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