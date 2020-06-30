بعد اتهامها بالإساءة للمغرب.. إليسا :"ما مقصود الاستخفاف بحدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت المطربة اللبنانية إليسا على بعض الأشخاص الذين اتهموها بالإساءة لدولة المغرب.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا".

وأضافت إليسا :".من كام يوم نشروا كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبروا بالصورة في تقليل من أهمية المغرب، هالبلد بحترمه من شماله لجنوبه، وما في شي بيخليني اختلف مع شعبه الطيب، أشوفكم قريبا".

وطرحت إليسا مؤخرًا، أغنية "قهوة الماضي"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات سهام الشعشاع، توزيع كميل خوري، كما تنتظر طرح ألبومها الجديد في عيد الأضحى.