رامز جلال مع غادة عادل ونجلها:" تخيلوا لما ده يبقى ابن غادة الصغير؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان رامز جلال صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل ونجلها "بودي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وعلق رامز جلال على الصورة :"تخيلوا لما ده يبقى ابن غادة عادل الصغير، أومال الكبير عامل إزاي، بحبك يا بودي". وكانت الفنانة غادة عادل وقعت ضحية في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي قدمه الفنان رامز جلال في رمضان الماضي. يذكر أن الفنانة غادة عادل ارتبطت بالمخرج مجدي الهواري منذ فترة طويلة، ولديها منه 5 أبناء هم "محمد، حمزة، مريم، عبدالله، عز الدين".

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