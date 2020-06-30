سمية الخشاب بإطلالة جذابة و"البرنس" في الطائرة وشيري عادل أمام شاطئ البحر.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة:

شيري عادل

شاركت الفنانة شيري عادل، جمهورها ومتابعيها، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تقضي عطلتها بأحد الشواطئ الساحلية.

ريم مصطفى

الفنانة ريم مصطفى، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عش.. لا تنجو فقط ".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي "كاش مايوه"، وعلقت: "السعادة هي ما أنت عليه وتأتي من طريقة تفكيرك".

أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، من داخل حمام السباحة، وعلق: "صباح الخير".

لطيفة

Advertisements

حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها في أحد الأماكن العامة، وظهرت وهي تحتسي قهوتها وعلقت: "صباح الخير حبايبي".

راندا رياض

استعادة راندا رياض، ذكرى يوم زواجها من الفنان محمد الشرنوبي، ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها من عقد القران.

مي سليم

الفنانة مي سليم، شاركت جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها على شاطئ البحر.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة بجانب إحدى السيارات الفارهة، مرتدية فستان سورايه.

صبا مبارك

الفنانة الأردنية صبا مبارك، شاركت جمهورها صورة جديدة لها، ظهرت خلالها وهي تستجم بعطلتها الصيفية، وعلقت: "واخيرا! اجازة.. في بلدي الحلو الأردن".

محمد رمضان

كما نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر خلالها على متن إحدى الطائرات الخاصة.